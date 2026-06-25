あす26日未明に台風の強風域に入る見込みの沖永良部島から中継でお伝えします。 この時間まだ日差しがあって、青空も見えていますが、生ぬるい風がだんだんと強まってきています。 そして、海の方に目を向けてみますと、白波がかなり目立つようになってきました。 台風への備え進む 島では台風への備えが進んでいます。 島の商店などでは、建物の入口にコンテナを置いて強風に備えています。 そして港では、漁船が流され