愛知県豊田市で、甘いスイカがずらりと並ぶ産直イベントです。須田亜香里さん：「おいしい～！甘いです！」豊田市の「産直市場いこまい若林」に、タレントの須田亜香里さんも駆け付け開かれたイベント。地元でとれた500玉余りが並ぶスイカ祭りが開かれ、訪れた人は黄色い果肉の「金色羅皇」や、シャリシャリと食べ応えのある「祭ばやし777」などを買い求めていました。