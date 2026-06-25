「トヨタ」などのニセのロゴが入った自動車用品を販売目的で所持したとして、福岡県内の自動車用品販売会社の経営者らが逮捕されました。商標法違反の疑いで逮捕されたのは福岡県内の自動車用品販売会社の経営者・諸藤壮一容疑者（51）と役員の光宗桃子容疑者（36）です。警察によりますと2人は去年10月「トヨタ自動車」や「スズキ」のニセのロゴやマークが入った自動車用の装飾パーツなど約30点を販売目的で所持した