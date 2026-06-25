ことし、福岡県のお茶の品評会で1位を受賞した八女茶の生産者が25日、服部知事らに受賞した八女茶を贈りました。 福岡県庁を訪れたのは、ことし5月に開かれた県内の茶の品評会で受賞した八女茶の生産者ら5人です。223点が出品された中、煎茶の部では永松優次さん、玉露の部では西尾むつよさんが1位を受賞。知事と議長に受賞した最高級の八女茶を贈りました。■服部知事「（おいしくて）思わず声が出ますね。」 ■煎茶の