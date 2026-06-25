ドル指数は小反落、米ＰＣＥ価格指数などの発表控えて＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。ロンドン序盤に101.443まで低下し、前日NY終値101.609を下回った。足元では低下も一服。日本時間午後9時30分に米PCE価格指数など一連の米経済指標発表を控えて、ドル高の流れにやや調整が入っている。 ドルインデックス＝101.51(-0.10-0.10%)