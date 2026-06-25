ユーロドル一時１．１３７４レベル、ややドル売り優勢に＝ロンドン為替 ロンドン午前、ややドル売りが優勢。ユーロドルは1.1374レベル、ポンドドルは1.3197レベルまで本日の高値を伸ばしている。いずれもレンジは30-40ポイント程度と限定的になっており、米指標発表前に軽い調整が入る状況となっている。ドル円は161.80付近での揉み合いに落ち着いている。 EUR/USD1.1369GBP/USD1.3191USD/JPY161.82