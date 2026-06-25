巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２５日、ジャイアンツ球場の室内練習場でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。西舘勇陽投手と２打席対戦して安打性１本、１四球と順調な調整ぶりを示した。４月下旬に下半身のコンディション不良で離脱。当初の想定より回復は早く、６月２４日の３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（ジャイアンツ球場）で２か月ぶりの実戦復帰を果たした。「１か月ぐらい経ったタイミングで痛みはほぼなかったです。（