旬のなす、おいしくてたくさん食べたいところですが、いつも同じレシピでちょっと飽きていませんか？めんつゆを使えば失敗知らずでおいしい副菜がパパッと作れますよ。今回は5分でできる「なすだけ」レシピを集めました。ぜひ今日の一品に作ってみてくださいね。 ▼切ってレンジに入れるだけ！「なすのめんつゆ和え」 なすを切って耐熱皿に入れ、レンジで5分。めんつゆにごま油の風味が加わって、シンプルなのにしっかりした味わ