全国の国税局査察部、通称「マルサ」が昨年度に告発した脱税額の総額がおよそ84億円に上ったことが分かりました。クローゼットの衣類カバーに隠すように置かれているのはバケツ型の缶。開けると、大量の札束が。その額あわせて1億円。脱税でため込んだ現金です。国税庁はきょう、査察部、通称「マルサ」が昨年度に告発した脱税の総額がおよそ84億円に上ったと明らかにしました。マルサが行った強制調査では、こんなケースも…部屋