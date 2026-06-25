大分県内は25日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 25日午前8時30分現在、日田市に「レベル4土砂災害危険警報」、山国川上流部に「レベル4氾濫危険警報」が発表されています。 また日田市の一部地域の1万8123世帯3万9144人と、中津市の一部地域の5827世帯1万1546人、そして由布市全域の1万6513世帯3万3347人に警戒レベル4にあたる避難指示が出ています。 大分県内では26日