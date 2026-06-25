大分県九重町で起きた土砂崩れについて、24日で発生から1週間となりました。この時、土砂に埋まった女性を救出した男性2人に、24日警察から感謝状が贈られました。 土砂に埋まった女性を救出 男性2人に感謝状 6月17日に発生した九重町松木の土砂崩れでは住宅1棟が全壊しこの家の女性が大けがをしました。この女性は土砂に下半身が埋まった状態で発見されました。 ◆藤原孝さん 「足が埋まっていて上半身は土に