大分県日出町で生産されている白いスイートコーンの出荷が最盛期を迎え生産者などが24日佐藤知事にPRしました。 日出町の新たな特産品として2019年から生産されている白いスイートコーン「白雪姫」。 糖度は18度以上で生でもおいしく食べられるのが特長です。 出荷が最盛期を迎えそのおいしさをPRしようと24日生産者などが県庁を訪れ、佐藤知事にとれたての白雪姫を贈呈しました。2026年も例年通り