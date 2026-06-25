降り続いた雨により、大分県内では初めて土砂災害と河川の氾濫の「レベル4危険警報」が出されました。 線状降水帯が発生する可能性は低くなったということですが、引き続き土砂災害への厳重な警戒などが呼びかけられています。 梅雨前線の影響などで県内では雨が降り続いていて、22日の降り始めからの雨量は日田市椿ケ鼻で327.5ミリ、中津市耶馬渓で264ミリなどとなっています。 現在、日田市ではレベル4土砂災害危険警報が