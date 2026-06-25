コープおおいたの通常総代会が24日開かれ別の生協が運営していた日田市内の店舗を承継することが報告されました。 コープおおいたでは毎年この時期に年間の事業計画などを話し合う通常総代会を開いています。 24日はおよそ80人の組合員が参加し青木博範理事長が「地元団体と一緒に皆さんに喜んでもらえる支援を続けていきたい」とあいさつしました。 そして別の生協が運営していた日田市内の事業を承継することな