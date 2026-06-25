皇族数を確保する策について、各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、皇室典範などの改正に向け、主要な論点を整理した要綱が了承されました。きょう午後、衆議院の議長公邸で開かれた全体会議では、木原官房長官が「立法府の総意」を受けてまとめた皇室典範改正案などの要綱を説明しました。要綱では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を可能とするため、皇室典範を