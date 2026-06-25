大分地方気象台は24日午後4時過ぎ、県内に線状降水帯半日前予測を発表しました。 25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 佐伯市（24日） 九州地方に停滞する梅雨前線の影響で雨が降り続いている24日の県内。降り始めからの雨の量は日田市椿ケ鼻で209ミリ、佐伯市蒲江で179ミリなどとなっています。25日も大気の非常に不安定な状態が続きます。25日