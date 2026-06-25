大分県内で流行している手足口病についてです。 患者数は先週より減りましたが警報は続いていて取材した医師は「1か月前後は流行が続くのでは」と話していて注意を呼びかけています。 手足口病は口の中や手足などに水疱性の発疹が出る主に5歳以下の子供が感染する病気です。 県によりますと6月21日までの1週間に報告された患者数は1医療機関あたり14.39人でした。4週連続で警報レベルとなっています。 保健所別でみると、