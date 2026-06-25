◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の川岸史果（31＝加賀電子）とツアー1勝の阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が67をマークし首位発進した。神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）とP・サイパン（28＝タイ）が68でトップと1打差の3位につけた。菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が69で5位。朴Ő