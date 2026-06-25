群馬県高崎市の駐車場で起きた殺人事件で、亡くなった女性の死因が出血性ショックだったことがわかりました。この事件は、群馬県高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で、近くで飲食店を経営する吉田千夏さんが血まみれで倒れているのがみつかり、その後、死亡が確認されたものです。事件後、埼玉県深谷市内で現場から逃走した車が電柱に衝突する事故を起こし、運転していた34歳の男が死亡しました。車は吉田さん名義のものだったことがわ