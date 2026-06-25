北海道・江別市で当時20歳の男子大学生が交際相手の女ら男女6人から集団暴行を受けて死亡し、現金などが奪われた事件。事件の発端とされる川村葉音被告に懲役30年の判決が言い渡されました。2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（当時20）を当時、長谷さんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）や友人の川村葉音被告（21）、滝沢海裕被告（当時18）、そして当時16歳の少年や主犯格とされる川口侑斗被告（当時18）ら6人