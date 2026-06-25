愛知県蒲郡市の男性職員が、あおり運転の車を注意し相手の男性を殴ったとして、懲戒処分を受けました。蒲郡市によりますと、ボートレース事業部の会計年度任用職員の男性(65)は、去年12月の通勤中、前を走っていた車が別の車に対してあおり運転をしていたため、車を降りて注意し、向かって来た男性の顎を一回殴りました。男性職員はそのまま出勤しましたが、その後警察の取り調べを受け、今年4月に不起訴処分に