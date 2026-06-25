衆参両院の正副議長は25日、皇室典範改正案の要綱について各党各会派からの意見を聞いた上で、これを了承しました。古谷朋大記者の中継です。今後、政府は速やかに法案を閣議決定した上で国会に提出することになりますが、養子案などをめぐり与野党から異論も出ています。森衆院議長「要綱はとりまとめに沿ったものと判断し、了承することといたしました」森議長はまた、将来的な制度の見直しについて規定している付帯決議の部分に