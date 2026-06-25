社長を名乗る相手からのメールをきっかけに県中央部の会社が3,000万円をだまし取られました。秋田東警察署の調べによりますと24日、県中央部にある会社宛てにこの会社の社長を名乗る相手からメールがありました。「ラインで業務の連絡を取りたいからグループラインを作ってほしい」などと書かれていたということです。社長からの指示だと信じた社員がライングループを作り、相手から求められるままに会社