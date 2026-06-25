カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年6月25日時点で発表されている、6月26日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。7月も実施店舗が続々追加！「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。なお、オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。対象