25日、台風7号が接近する中、停滞する梅雨前線の影響で、岡山・香川では断続的に雨が降り続いていて、あす（26日）にかけても大雨となるところがある見込みです。 【写真を見る】停滞する梅雨前線の影響で岡山・香川でも降雨続くあすにかけても大雨となるところがある見込み（25日午後6時現在） （平松咲季記者）「午前9時すぎのJR岡山駅前です。強い雨が降る中、通勤中・通学中の人が足早に屋根の下へと向かっています」 西