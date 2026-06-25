源 吉兆庵グループのカジュアルスイーツブランドの岡山県内3号店が、岡山市北区にオープンしました。 【写真を見る】源 吉兆庵のカジュアルスイーツブランド“J. sweets Harmony” 県内3店舗目が岡山市北区伊島町にオープン100円台の商品も多数【岡山】 北海道産の小豆を使ったふっくら生地のどら焼きに、 ふわふわ食感のブッセなど、約150種類のスイーツが並びます。岡山市北区伊島町