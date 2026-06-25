木下大サーカスの岡山公演の開幕まであと2日です。準備が進む中、福祉施設から会場を彩る花プランターが贈られました。 【写真を見る】木下大サーカスの岡山公演開幕まであと2日人気者“アジアゾウ”の「カンマイ」に会場を彩る花プランター50個をプレゼント 木下サーカスの人気者“アジアゾウ”の「カンマイ」に、色とりどりの花のプランター50個が贈られました。 岡山県にある5つの福