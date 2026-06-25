ハンドボール、リーグH・女子の「香川銀行GiraSolkagawa」が、レギュラーシーズンとプレーオフの優勝報告会を開きました。 【写真を見る】「来季は全てのタイトルを！」リーグH初優勝の香川銀行シラソルが喜びの報告会【ハンドボール】 報告会には、選手と香川銀行の行員ら約120人が参加しました。シラソルは、レギュラーシーズンを15勝3分2敗の成績でリーグに参入