西日本豪雨からまもなく8年です。倉敷市の伊東市長は、水害や地震など災害に備える意識を市民に高めてもらうことが今後も必要だと語りました。 【写真を見る】西日本豪雨からまもなく８年倉敷市長が会見「国による河川工事が進み、大雨の際も災害の危険性が低くなっている」 （伊東市長）「本当に多くのみなさまのご支援をいただきましてですね、この8年、進んできたところでございます」 西日本豪雨から来月で8年になるの