25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の7万2470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては103.66円高。出来高は2243枚となっている。 TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.53ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72