【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む黒懺悔_8話_1黒懺悔_8話_2黒懺悔_8話_3黒懺悔_8話_4黒懺悔_8話_5黒懺悔_8話_6黒懺悔_8話_7黒懺悔_8話_8本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。著：洋介犬