複数の車輪に傷が見つかり、運転見合わせが続いているＪＲ富良野線の旭川ー富良野間について、ＪＲ北海道は線路上に異物があるとみて調査を進めています。列車の車輪に長さ１センチ、幅２ミリから４ミリくらいの複数の小さな傷が見つかりました。ＪＲ北海道によりますと、６月２４日の点検で、富良野線を走行していた車両の車輪に傷が確認されたということです。その影響で、原因究明のための線路の調査が続いていて、富良野