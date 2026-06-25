従業員を脅迫して、全裸で電柱に登り電線を渡ることを強要した疑いで、長崎市の防水工事業の男と妻が逮捕されました。 不同意わいせつと強要の疑いで逮捕されたのは、長崎市で防水工事会社を経営する内野 隆弥容疑者(40)と、妻で事務職員の内野 由華容疑者(37)です。 警察によりますと2人は、去年6月24日午後10時ごろ、長崎市上戸町の路上などで従業員の40代の男性を脅迫。 全裸にハーネスのようなものを装着させた状