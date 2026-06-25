ベネズエラのロドリゲス大統領代行は現地時間6月25日、同国の地震で32人が死亡し、700人が負傷したと発表しました。中国地震台網の公式測定によると、北京時間25日の午前6時4分、ベネズエラでマグニチュード7．1の地震が発生しました。震源の深さは10キロ、震源は北緯10度21分、西経68度21分です。ベネズエラの首都カラカスでは強い揺れを感じました。また、米国地質調査所（USGS）によると、最初の地震から1分足らずで、北部のモ