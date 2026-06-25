自宅のトイレなどで知人の男女を盗撮したとして、三重県の陸上自衛隊・久居駐屯地の自衛官の男が逮捕されました。陸上自衛隊久居駐屯地所属の山田開士容疑者(27)は去年4月、津市の自宅のトイレや脱衣所に撮影機器を置き、訪れていた知人の男性(25)と女性を盗撮した疑いが持たれています。愛知県警が別の事件で山田容疑者を逮捕し、押収したスマートフォンから動画が見つかったということです。「今は何も話したくあり