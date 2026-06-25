25日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、「真夏のFukko Much」にブース参加することをクラブ公式サイトで発表した。 「真夏のFukko Much」は7月4日（土）に田川市民球場で開催される女子軟式野球の試合で、九州ハニーズとはつかいちサンブレイズによる2試合が行われる。 本イベントにおいて、カノアは11:00～16:00に参加無料のスポーツ体験を実施。