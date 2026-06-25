熊本県内の太陽光発電所などから銅線を盗んだとして、益城町の男が3回、逮捕されています。ある事情を背景に、全国で金属盗難事件相次いでいます。一方で、盗品の売却を防ぐため対策も打たれています。 【写真を見る】【狙われる銅】盗品売却にストップ！買取業者へ“身分証の提示”必須に全国で続発する金属盗難事件 太陽光のケーブルが盗難被害に 西日本ケイエス 本田さん「太陽光のケーブルが盗まれました。