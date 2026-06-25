盗まれたものと知りながら茨城県内の自宅で盗難車の部品の一部を保管していたとして、パキスタン国籍で36歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者や押収した複数の部品ハン・ハリド容疑者（36）は6月、盗まれたものと知りながら盗難車の部品の一部を茨城県内の自宅で保管していた疑いがもたれています。警視庁によりますと盗難車は茨城県内の住宅から盗まれたもので、ヤードで分割された部品がハン容疑者の自宅に