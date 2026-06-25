【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は25日、スイスのローザンヌで臨時総会最終日の審議を行い、フランス・アルプス地域で開催する2030年冬季五輪の追加競技として2大会連続で山岳スキーを決定した。追加競技は開催都市の大会組織委員会が提案できる。登山とスキーの両方の技術を駆使してタイムを競う山岳スキーは欧州で人気があり、今年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で初めて採用された。30年大