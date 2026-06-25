車の中に拳銃4丁と実弾80発以上を隠し持っていたとして、神奈川県警はベトナム国籍の51歳の男を逮捕しました。【映像】連行される容疑者や押収した複数の拳銃グエン・レ・トラン・フォン容疑者（51）は2月、群馬県伊勢崎市の住宅の敷地内にとめていた自身が使用している車の中に、拳銃4丁と模造拳銃1丁、それに実弾83発を隠し持っていた疑いが持たれています。警察によりますと拳銃はロシアやイタリア、ブラジル製で、いずれ