おととしの能登半島地震の被害で解体工事が進む、石川県七尾市の和倉温泉の老舗旅館「加賀屋」。全国安全週間を前に、石川労働局によるパトロールが行われました。和倉温泉のランドマークとして親しまれてきた加賀屋。現在、2031年春頃の工事完了を目標に解体工事が進められています。こうした中、7月1日からの全国安全週間を前に、25日は石川労働局の常盤剛史局長が解体現場をパトロールしました。今回のパトロ