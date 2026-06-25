高崎市で起きた吉田千夏さん（28）が群馬県高崎市内で刺され亡くなり、現場から車で逃走したとみられている知人の山崎拓馬さんも単独事故を起こして死亡した事件。【写真を見る】「ポーカー台でツーショット」吉田さんの勤務先SNSの写真。マスク姿の山崎さんが写っている前編では弟の生い立ちや仕事ぶりなどを語った山崎さんの実兄が、本稿では事件の2週間前に目撃されていた不穏な動き、そして直前に漏らしていた"彼女"の存在