テレビせとうちの小野桃果アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。岡山県倉敷市児島にある「あじさいの壁」を訪れたことを報告した。 【写真】あじさいの壁をバックに両手を頭に乗せてキュートなポーズ 「マッチングアプリにも使いたい写真、撮れました...！笑」と投稿。「何枚目がいいかなぁ」と投げかけ、咲き誇るあじさいを一緒に薄桃色のノースリーブワンピースで、さま