倉敷市役所 倉敷市は6月25日午後6時30分、市内全域の山沿いを対象に警戒レベル3高齢者等避難を発表しました。 これに伴い、市は市内35カ所に避難所を開設しています。 避難所の情報などは、おかやま防災ポータルで確認できます。