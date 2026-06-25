元職場の倉庫から、精密機械などを盗んだとして20代の男が逮捕されました。 【写真を見る】元職場の倉庫から精密機械などを盗んだ疑い 時価合計約4万3000円 無職の24歳男を逮捕 名古屋･北区 逮捕されたのは、愛知県清須市に住む無職の藤田涼容疑者24歳です。 警察によりますと、藤田容疑者はことし4月5日の午前1時前、名古屋市北区の会社倉庫に侵入し、レーザー墨出機や電線など３点、時価合計約4万3000円相当を盗