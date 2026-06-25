自転車の「ながらスマホ」の危険性を体験してもらう模擬実験が、愛知県岡崎市の高校で行われました。 【写真を見る】自転車の“ながらスマホ” 高校生が危険性を体験 ｢想像以上に前が見えない｣ 青切符制度では1万2000円の反則金 愛知･岡崎市 ことし4月から導入された自転車の青切符制度で、反則金1万2000円が科される「ながらスマホ」。6月25日に岡崎市の高校で行われた模擬実験では、生徒たちが視線の動きが緑の点で表示される