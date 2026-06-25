アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』が最終回を迎え、『5th Season』の制作が決定したことが発表された。併せて描きおろしアニメビジュアルが公開された。【写真】『ようこそ実力至上主義の教室へ』原作＆コミカライズ書影本作は、原作は電子書籍を含むシリーズ累計1160万部を突破する小説『ようこそ実力至上主義の教室へ』MF文庫J（KADOKAWA）を原作としたテレビアニメ新シリーズ。一部の成績優