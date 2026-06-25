◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２５日、函館競馬場２４日に函館競馬場へ入厩したオニャンコポン（セン７歳、美浦・小島茂之厩舎、父エイシンフラッシュ）。美浦でも函館でも速い時計を出さずに本番を迎える。一見不思議な調整だが、指揮官には明確な狙いがある。ヒントは前走（エプソムＣ１５着）の過程にあった。美浦・Ｗコースでラスト１０秒台を出すなど好調に映ったが、結