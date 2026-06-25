◆ファーム・リーグソフトバンク―巨人（２５日・タマホームスタジアム筑後）巨人２軍は２５日、予定されていたファーム・リーグ・ソフトバンク戦（タマスタ筑後）が天候不良のため中止となり、同球場の屋内練習場で約２時間の全体練習を行った。先発予定だった田中将大投手（３７）はブルペンで投球練習を行い調整。次戦は７月１日の同・ヤクルト戦（戸田）になる見込みだ。同じくこの日に登板予定だった育成・園田純規投