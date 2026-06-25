RIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、7月20日に都内でファンミーティング第2弾『真夏の犬鷲祭り』を開催することが決定した。【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」第1弾は昨年12月23日に行われ、定員を大きく超える応募から当選した幸運な約100人のファンが参加。大みそかの朝倉未来戦の8日前という日程ながらも、2ショット撮影会や豪華賞品をかけたじゃんけん大会